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Pakdemirli ailesinden havalimanı teşekkürü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 16:28 | Son Güncelleme

Alaçatı Havalimanına Ekrem Pakdemirli isminin verilmesi kararı, Pakdemirli ailesinin üyelerini memnun etti - Bekir Pakdemirli: "Babamın isminin yaşayacak olması çok sevindirici. Babam Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız sayesinde çok dua alacak"

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılacak havalimanına Ekrem Pakdemirli'nin isminin verilecek olması Pakdemirli ailesini sevindirdi.

Aile adına AA muhabirine açıklama yapan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Bekir Pakdemirli, babasının Türk havacılığına çok katkı sağladığını söyledi.

Çeşme'ye havalimanı yapılması fikrini ilk kez babasının gündeme getirdiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Babam için Çeşme'nin ayrı bir önemi vardı. Çeşme otoyolunun yapılmasında da emeği vardır. Bu havalimanının ise yapılması çok daha önceden planlanmıştı ama kimse sahip çıkmadı. Sonra AK Parti hükümeti bu projeye sahip çıktı." dedi.

Ailesinde havacılığın büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Pakdemirli, babasının yanı sıra kendisinin ve ablasının pilot olduğunu belirtti.

Babasının Türkiye'de sivil havacılık anlamında önde gelen isimlerden olduğuna değinen Pakdemirli, "Babam havacılığı sivile açan kişilerdendir. Uçak yedek parçalarından vergi alınmamasını, Türk Hava Yollarının sivil pilot yetiştirmesinde öncü bir isimdir." diye konuştu.

- Kararı öğrenince ilk annemi aradım

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın dün Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen AK Parti İzmir Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na kendisinin de katıldığını dile getiren Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İftarı beklerken Başbakan'ın açıklaması duydum. İlk olarak annemi aradım. Sonra ablam ve abimi aradım. Ailem adına bu kararı alan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben de toplantı esnasında Sayın Başbakanımıza ailem adına bizzat teşekkür ettim. Babamın isminin yaşayacak olması çok sevindirici. Babam Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız sayesinde çok dua alacak."

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Alaçatı Bekir Pakdemirli Ekrem Pakdemirli havalimanı sivil pilot

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