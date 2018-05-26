Pakdemirli ailesinden havalimanı teşekkürü

İZMİR (AA) - İzmir'in Çeşme ilçesinde yapılacak havalimanına Ekrem Pakdemirli'nin isminin verilecek olması Pakdemirli ailesini sevindirdi.

Aile adına AA muhabirine açıklama yapan Ekrem Pakdemirli'nin oğlu Bekir Pakdemirli, babasının Türk havacılığına çok katkı sağladığını söyledi.

Çeşme'ye havalimanı yapılması fikrini ilk kez babasının gündeme getirdiğine dikkati çeken Pakdemirli, "Babam için Çeşme'nin ayrı bir önemi vardı. Çeşme otoyolunun yapılmasında da emeği vardır. Bu havalimanının ise yapılması çok daha önceden planlanmıştı ama kimse sahip çıkmadı. Sonra AK Parti hükümeti bu projeye sahip çıktı." dedi.

Ailesinde havacılığın büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Pakdemirli, babasının yanı sıra kendisinin ve ablasının pilot olduğunu belirtti.

Babasının Türkiye'de sivil havacılık anlamında önde gelen isimlerden olduğuna değinen Pakdemirli, "Babam havacılığı sivile açan kişilerdendir. Uçak yedek parçalarından vergi alınmamasını, Türk Hava Yollarının sivil pilot yetiştirmesinde öncü bir isimdir." diye konuştu.