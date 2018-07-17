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Pakdemirli: Köylümüz eskiden bir torba una kiraladıkları arazilerini değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 17:53 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, memleketi İzmir'den sonra ilk ziyaretini Yozgat'a gerçekleştirdi.

Harun GÖKÇEOĞL/KADIŞEHRİ, (Yozgat), (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, memleketi İzmir'den sonra ilk ziyaretini Yozgat'a gerçekleştirdi. Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde, çiftçilerin arazilerini birleştirerek 5 bin 500 dekar alanda oluşturulan meyve bahçesinde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ?Bu modeli ve bunun gibi yatırımları mutlaka çoğaltmamız lazım dedi. Yozgat'ın Kadışehri ilçesine helikopterle gelen, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 5 bin 500 dekar alanda oluşturulan meyve bahçesi hakkında bilgi alıp çiftçilerle sohbet etti. Meyve bahçesini gezen Bakan Pakdemirli, Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde çiftçilerin bir araya gelerek uygulamaya konulan bu modelin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Pakdemirli, şöyle devam etti: Yozgat'ın Kabalı köyüne güzel bir örneği görmeye geldik. 5 bin 500 dönüm ve daha evvelden 800 küsur parselin olduğu bir yerdeyiz. Burada şunu görüyoruz. Eskiden köylünün arazilerinden elde ettiği gelir çok düşük. Şu an yüksek bir gelir elde ediyorlar. Tabi göreceli yüksek bir gelir. Dönüm başına 250-300 liraya yakın bir para alıyorlar. Eskiden 10 dönümü bir torba una kiraladıkları arazilerini normal arpa buğday ekeceklerine şimdi bir şirket vasıtasıyla tüm haklarını bu şirkete devrederek iyi gelir elde ettikleri, güzel bir örneği yerinde incelemeye geldik. Bazı ufak tefek sorunlar var ama genel itibariyle güzel bir örnek. Bir şeyler yapılmış. Burada yapılanlara bizim örnek olarak alıp bu modeli daha nasıl geliştirebiliriz. Bu modelle çalışanları Tarım ve Orman Bakanlığı olarak nasıl daha çok rahatlatabiliriz ve destekleyebiliriz. Bu proje üzerine çalışmamız lazım. Bakanlığımız burayı biliyor zaten. Ben de kendim görmek istedim. Bu ve bunun gibi projeler konusunda bakanlığımız önünü açma konusunda her türlü desteği verecek. Desteklerle ilgili önümüzdeki günlerde bir çalışmamız olacak. Bu çalışmayı yaparken, bir araya gelip birlikte iş yapan işletmelerle ilgili de neler yapabiliriz onlara nasıl ekstra destek verebiliriz bunları düşünüyor olacağız, planlıyor olacağız. Bizim sosyolojik olarak köylerimizin de boşalmaması gerekiyor. Bu anlamda aslında güzel bir örnek olmuş. Aynı evden burada çalışanları gördüm. Bu burada özellikle Yozgat'ta Kabalı köyünde bu şartlarda yaşayanlar için büyük bir gelir demek. Büyük bir refah demek. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Bu modeli ve bunun gibileri mutlaka bizim çoğaltıyor olmamız lazım.

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