Pakistan 30 Hint mahkumu serbest bıraktı

Pakistan hükümeti, 27'si balıkçı 30 Hint mahkumu serbest bıraktığını duyurdu.
Pakistan hükümetinden yapılan açıklamaya göre, 27'si balıkçı 30 Hint mahkumun serbest bırakılması kararı, Pakistan'ın bağımsızlık günü olan 14 Ağustos'un yıl dönümünde iyi niyet göstergesi olarak alındı.
Açıklamada, "Bu, Pakistan'ın insani meseleleri politize etmeme konusundaki tutarlı politikasına uygun bir karardır. Hindistan tarafının da benzer şekilde karşılık vermesini ümit ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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