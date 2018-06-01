Pakistan, ABD'nin Afganistan'a ikmal hatlarını kesebilir

Pakistan Dışişleri ve Savunma Bakanı Khurram Dastagir Han, ABD ile Pakistan arasında yaşanan gerginliğe rağmen Pakistan'ın tüm iletişim, ulaşım ve ikmal hatlarını açık tuttuğunu belirterek, "Ancak şimdi tüm seçenekleri masada bulunduruyoruz." dedi.

Amerika'nın Sesi'ne (VOA) konuşan Han, Pakistan'ın, ABD'nin talebiyle terörizmi finanse eden ülkeler listesinde gri kategoriye alınmasına tepki gösterdi.

Merkezi Paris'te bulunan Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu'nun (FATF), ABD Başkanı Donald Trump'ın talebiyle Pakistan'ı terörü finanse eden ülkeler listesinde gri kategoriye aldığını söyleyen Han, bir adım ötesinin kara liste olduğunu belirterek, bu durumun Pakistan ekonomisine zarar verdiğini belirtti.

Han, ABD'nin söz konusu kararı ile Afganistan'daki karışıklığı sona erdirememesinin suçunu Pakistan'a attığını ifade etti.

İki ülke arasında son dönemde üst düzey bir görüşme olmadığını ifade eden Han, "Sadece çok resmi diplomatik seviyeli görüşmelerin yapıldığı bir çıkmazdayız. İslamabad'daki ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığımızla görüşüyor, bizim ABD'deki elçimiz ABD Dışişleri ile görüşüyor ama bunlar gerçek iletişim değil. İki ülke birbiriyle görüşmüyor." şeklinde konuştu.