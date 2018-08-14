Pakistan Büyükelçiliğinden mango festivali

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, mangonun Pakistanlılar için sadece bir meyve değil, aynı zamanda tarihlerinin bir parçası olduğunu belirtti.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Pakistan Mango Festivali dolayısıyla Ankara'daki büyükelçilik konutu bahçesinde bir resepsiyon düzenlendi.

Etkinlikte konuşma yapan Büyükelçi Qazi, Pakistanlıların mangoyu "meyvelerin kralı" olarak adlandırdığını vurgulayarak, "Pakistan dünyadaki en büyük beşinci mango üreticisi ve en büyük altıncı mango ihracatçısıdır." dedi.

Pakistan'ın mango ticaretindeki önemine değinen Büyükelçi Qazi, yüksek kalitede 110 çeşit mangonun bulunduğunu ve Chaunsa türünün en popüler mango olduğunu belirterek, Pakistan mangolarını Türk pazarına getirme çabası içinde bulunduklarını da hatırlattı.

Mangonun, Pakistanlılar için sadece bir meyve olmadığını dile getiren Qazi, mangonun aynı zamanda Pakistan tarihinin bir parçası olduğunu vurguladı.

Festivalin yapıldığı günün aynı zamanda Pakistan'ın bağımsızlık günü olduğunu da ifade eden Qazi, "Türkiye-Pakistan dostluğu çok yaşasın." sözleriyle konuşmasını tamamladı.