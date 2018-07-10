Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin Konya'da

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
Dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılan Hüseyin, bugün Konya'ya geldi.
Eşi ile Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Hüseyin, yetkililerden bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Hüseyin'e müzeye ziyarete gelen Pakistanlı ve Türk turistler yoğun ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanı Hüseyin'e, ziyarette Konya Valisi Yakup Canbolat ve Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad eşlik etti.
Mevlana Müzesi ziyaretinin ardından beraberindeki heyetle Akyokuş Seyir Tepesi'ne giden Hüseyin, burada yemek yedi.
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