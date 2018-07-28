Pakistan federal ve eyalet meclis seçimleri

ECP'nin kesin olmayan sonuçları açıklamasıyla, milletvekili adaylarının ölümü nedeniyle seçimin ertelendiği 2 bölge dışında 272 sandalyeden 270'inin sahibi belli oldu.

Mecliste yer alan diğer partiler ise şu şekilde sıralandı:

Seçimden yaklaşık 55 saat sonra ECP'den yapılan açıklamaya göre, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) 272 sandalyesi seçimle belirlenen Pakistan Ulusal Meclisinde (NA) 116 sandalye kazandı. PTI'yı, 64 sandalye kazanan Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) ve 43 sandalye kazanan Pakistan Halk Partisi (PPP) takip etti.

Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), 25 Temmuz'da yapılan federal ve eyalet meclisleri seçimlerine ilişkin kesin olmayan sonuçları açıkladı.

- Pencap'ta yarışı PML-N kazandı

ECP, eyalet meclisleri seçimlerine ilişkin kesin olmayan sonuçları da açıkladı.

Ülkenin en büyük eyaleti Pencap'ta PTI ve PML-N arasında kıran kırana süren yarışı 6 sandalye farkla PML-N kazandı. Bu eyalet meclisinde yer alan 297 sandalyeden 129'unu PML-N, 123'ünü de PTI aldı. Pencap eyaletini bir önceki dönemde de PML-N yönetmişti.

Federal meclis seçimlerinin galibi PTI, eyalet meclislerinden sadece Hayber Pahtunhva'da yarışı önde tamamladı. PTI, 97 üyesi halk tarafından seçilen eyalet meclisinin 65 sandalyesini kazandı. PTI'yı 10 sandalye alan MMA takip etti. PTI, bu eyalette ikinci defa iktidara gelmiş oldu.

Ülkenin güneyindeki Sindh eyaletinde seçimin kazananı PPP oldu. 129 üyesi halk tarafından seçilen eyalet meclisinde PPP 76, PTI 23 sandalyeye sahip oldu.

En küçük eyalet olan Belucistan'da ise halk tarafından seçilen 50 sandalyenin 15'ini yeni kurulan BAP kazandı. BAP'ı 9 sandalye kazanan MMA takip etti.

- Sonuçlara itirazlar devam ediyor

Ülke genelinde 25 Temmuz günü yapılan seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla PTI dışındaki partilerden itiraz açıklamaları gelmeye başladı.