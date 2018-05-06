Pakistan İçişleri Bakanı'na silahlı saldırı!

Pakistan İçişleri Bakanı Ahsan İkbal, memleketi Naroval'da katıldığı mitingde silahlı saldırıya uğradı.
Pakistan devlet radyosundan yapılan açıklamaya göre, ülkenin doğusundaki Naroval'a bağlı Kanjrur'da gerçekleşen silahlı saldırıda İkbal, sağ omuzundan yaralandı.
İkbal, ilk olarak bölgedeki bir hastaneye ardından da Lahor'daki daha büyük bir hastaneye götürüldü.
Pencap eyalet polisi, yakalanan saldırganın sorgusunun devam ettiğini belirtti. Polis yetkilisi İmran Kishvar da saldırganın 20-22 yaşlarında bir erkek olduğu ve yaklaşık 20 metrelik bir mesafeden İkbal'e ateş ettiğini kaydetti.
Kishvar, yaralanan İkbal'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bilgisini paylaştı.
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