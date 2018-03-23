İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri 23 Mart Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı.

Köprüler 23 Mart gecesi boyunca Pakistan bayrağını sembolize eden yeşil ve beyaz renklerle ışıklandırılacak.