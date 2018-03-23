HABER

Pakistan Milli Günü resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 22:26 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Canikli: "Pakistan ve Türkiye gerçek anlamda, herhangi bir şartla sınırlandırılmaksızın iki kadim dosttur. Pakistan halkı Türk halkının diğer yarısı, Türk halkı da Pakistan halkının diğer yarısıdır" - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi: "Pakistan-Türkiye kardeşliği devletlerarası ilişkilerle paralel değil. Bu öyle kalpten kalbe bir ilişki ki zaman içinde sınırları ve coğrafyaları aştı. İki ülke her zaman birbirinin yanında durmaya ve desteklemeye devam edecektir"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Türkiye-Pakistan ilişkileri hakkında, "Pakistan ve Türkiye gerçek anlamda, herhangi bir şartla sınırlandırılmaksızın iki kadim dosttur. Pakistan halkı Türk halkının diğer yarısı, Türk halkı da Pakistan halkının diğer yarısıdır." dedi.

Pakistan Milli Günü dolayısıyla Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin ev sahipliğinde bir otelde resepsiyon düzenlendi.

Resepsiyona, Canikli ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yanı sıra başkentteki misyon şefleri ve askeri ataşeler katıldı.

Milli Savunma Bakanı Canikli, burada yaptığı konuşmada, Türk milleti ve hükümeti adına Pakistan'ın bu onurlu gününü kutladığını belirterek, "Pakistan ve Türkiye gerçek anlamda, herhangi bir şartla sınırlandırılmaksızın iki kadim dosttur. Pakistan halkı Türk halkının diğer yarısı, Türk halkı da Pakistan halkının diğer yarısıdır." ifadelerini kullandı.

Türk halkının, Pakistan'ın en zor günlerde bile yanlarında olacağına inandığını vurgulayan Canikli, "15 Temmuz hain FETÖ'nün darbe teşebbüsünden sonra Pakistan devleti ve milletinin verdiği destek unutulmaz, takdire şayan desteklerdendir." değerlendirmesinde bulundu.

Nurettin Canikli, iki ülkenin de coğrafyalarında ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğuna işaret ederek, Pakistan ile Türkiye'nin özellikle savunma sanayi alanında çok önemli ve stratejik projeleri yürütmeye çalıştıklarının altını çizdi.

Büyükelçi Gazi de 78 yıl önce, alt kıtadaki Müslümanların ayrı bir vatan olma fikrini resmi olarak kabul ettiğini belirterek, "14 Ağustos 1947'de Pakistan özgür bir devlet olarak, gurur verici bir şekilde ortaya çıktı." diye konuştu.

Gazi, Türkiye-Pakistan ilişkileri hakkında şunları söyledi:

"Pakistan-Türkiye kardeşliği devletlerarası ilişkilerle paralel değil. Bu öyle kalpten kalbe ilişki ki zaman içinde sınırları ve coğrafyaları aştı. İki ülke her zaman birbirinin yanında durmaya ve desteklemeye devam edecektir."

İslamabad'daki milli gün kutlamalarına katılan Türk Silahlı Kuvvetlerinin T-129 ATAK helikopterleri için Türkiye'ye teşekkür eden Muhammed Sirus Seccad Gazi, İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Pakistan bayrağının renkleriyle ışıklandırılmasından dolayı da şükranlarını sundu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Oya Akgönenç'e, Pakistan-Türkiye ilişkilerine verdiği hizmetlerden dolayı Pakistan'ın prestijli ödülü olan "Tamgha-e-Imtiaz" nişanı sunuldu.

Törenin ardından, davetlilere geleneksel Pakistan yemekleri ikram edildi.

4 gündür aranıyordu! Bu halde bulundu4 gündür aranıyordu! Bu halde bulundu
Sır ölüm bu ifadeyle çözülecekSır ölüm bu ifadeyle çözülecek
İnternete RTÜK denetimi geldiİnternete RTÜK denetimi geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oya Akgönenç Pakistan Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Tavana asılı halde bulundu! Kimliği şok etti!

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

İlginizi Çekebilir

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Kalbiyle ilgili gerçeği öğrendi, büyük şok yaşadı

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son dakika! Hulusi Akar ve Yaşar Güler ifade verdi

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.