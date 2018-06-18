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Pakistan Talibanı komutanı Dubai'ye kaçarken yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 21:27 | Son Güncelleme

Pakistan Talibanı komutanı Dubai'ye kaçarken yakalandı

Pakistan Talibanı (Tahrik-i Taliban Pakistan-TTP) komutanlarından Maulvi Bahadır Jan, özel uçakla Dubai'ye kaçmak üzereyken yakalandı.

Pakistan medyasında yer alan bilgilere göre, Peşaver'deki Badşah Han Havalimanı'ndan pazar akşamı çıkış yapmak isteyen Jan'ın dış görünüşünü değiştirmesine rağmen yakalandığı belirtildi.

Havalimanı ve sınırlarda güvenliği sağlayan Federal Soruşturma Ajansı (FIA) Badşah Han Havalimanı Müdürü Tarik Pervaiz, birçok terör suçundan aranan Jan'ın seyahat belgelerinin detaylı incelenmesi sonucu pasaport kontrolünde yakalandığını açıkladı.

TTP komutanlarından Jan, İçişleri Bakanlığının Çıkış Kontrol Listesi'nde yer alıyordu.

Örgüt lideri Molla Fazlullah da geçen hafta içerisinde ABD tarafından İHA'larla düzenlenen operasyonda öldürülmüştü.

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