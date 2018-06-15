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Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

Afganistan Savunma Bakanlığı, Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah'ın ülkenin kuzeydoğusundaki Kunar vilayetinde ABD'nin düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı

KABİL (AA) - Afganistan, Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah'ın ülkenin kuzeydoğusundaki Kunar vilayetinde ABD'nin insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürüldüğünü bildirdi.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Radmaniş, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Fazlullah'ın perşembe sabah saatlerinde, yanındaki iki örgüt üyesiyle Pakistan sınırı yakınındaki Marawara bölgesinde öldürüldüğünü belirtti.

Afganistan'daki ABD Güçleri Komutanlığından yapılan açıklamada, ABD askerlerinin perşembe günü sınır bölgesinde bir "kontr-terör saldırısı" gerçekleştirdiği, saldırıda "terör örgütünün üst düzey liderinin hedef alındığı" ifade edilmişti.

Açıklamada, saldırıda Fazlullah'ın hedef alınıp alınmadığına dair bilgi verilmemişti.

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Afganistan Molla Fazlullah Pakistan Pakistan Talibanı

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