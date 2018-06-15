Pakistan Talibanı liderinin öldürülmesi

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Pakistan Silahlı Kuvvetlerini, Pakistan Talibanı (Tahrik-i Taliban Pakistan-TTP) lideri Molla Fazlullah'ın öldürülmesiyle ilgili bilgilendirdi.

Pakistan ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gani, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamer Cavit Bajva ile telefon görüşmesi yaptı.

Eşref Gani görüşmede, Fazlullah'ın öldürüldüğü operasyona ilişkin bilgi verdi.

Molla Fazlullah'ın ölümünün TTP saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarını hafifleten bir gelişme olduğu belirtilen açıklamada, "Uzun yıllardır Afganistan'da saklanan Molla Fazlullah'ın ölümü pozitif bir gelişmedir. TTP saldırılarında hayatını kaybedenlerin, özellikle de 2014'teki askeri okul baskınında hayatını kaybedenlerin ailelerinin acılarına su serpmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, terörle mücadelede ortak hareket etmenin önemli bir mücadele şekli olduğu da belirtildi.

