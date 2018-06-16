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Pakistan Talibanı liderinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 20:17 | Son Güncelleme

Molla Fazlullah, örgütün İHA saldırılarında öldürülen 3. lideri oldu

Pakistan Talibanı (Tahrik-i Taliban Pakistan-TTP) lideri Molla Fazlullah, ABD'nin İHA saldırılarında öldürülen 3. örgüt lideri oldu.

TTP'nin Svat Vadisi lideri olarak görev yapan Molla Fazlullah, 2013 yılında Hekimullah Mesud'un, Kuzey Veziristan'da düzenlenen yine bir İHA saldırısında öldürülmesiyle yerine geçmişti.

Mesud ise başka bir İHA saldırısında öldürülen Beytullah Mesud'un 2009'da yerine geçmişti.

Pakistan ordusunun örgüte karşı yürüttüğü operasyonlar sonucunda Afganistan'daki Kunar eyaletine kaçan ve örgüt faaliyetlerini buradan yöneten Molla Fazlullah'ı Pakistan birçok defa Afganistan'dan istedi. Afgan hükümeti ise bu talebi, bölgede kontrolü sağlayamadığı gerekçesiyle yerine getiremedi.

Molla Fazlullah dönemi, TTP'nin büyük kayıplar yaşadığı bir dönem oldu. Bu dönemde örgüt önce Pakistan'daki tüm mevzilerini kaybederek Afganistan'a kaçtı, ardından da örgüt içinde bölünmeler yaşandı.

TTP içinde söz sahibi olan Mesud aşireti, aynı aşiretten olmayan Molla Fazlullah'ın liderliğe seçilmesine tepki olarak örgütten ayrıldı. Örgütten ayrılan bir grup komutan ise gasp, adam kaçırma ve kamu binalarına yönelik saldırılarla Taliban'ın gerçek amaçlarından saptığını savunarak Cemaat-ül Ahrar örgütünün kurulduğunu duyurdu. Bu bölünmelerle örgütün silahlı gücünün yarı yarıya azaldığı belirtiliyor.

- Barış görüşmelerine karşıydı

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif döneminde, Taliban'a zeytin dalı uzatılmış ve kanın durması için adımlar atılmıştı. TTP ile görüşmelerin başlayacağı gün örgüt lideri Hekimullah Mesud öldürülmüş, yerine de barış görüşmelerine karşı olan Molla Fazlullah getirilmişti.

Molla Fazlullah, Mesud'a düzenlenen İHA saldırısının Pakistan tarafından bilindiğini ve ABD'ye yardım edildiğini iddia etmiş ve barış görüşmesi yapmayı reddetmişti.

Bu dönemde Şerif'in Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Danışmanı Sertaj Aziz, Taliban'a barış görüşmelerine başlandığı takdirde İHA saldırısı düzenlenmeyeceği garantisi vermiş ve ABD'ye de bu konuda bilgi verildiğini belirtmişti. Barış görüşmelerini kabul eden Taliban 40 günlük ateşkes ilan etse de 40 gün sonunda çatışmalar yeniden başladı.

Taliban'ın gelecek günlerde yapacağı açıklamayla yeni stratejisini ve liderini açıklaması bekleniyor. Örgüt içindeki Mesud aşireti taraftarlarının başında bulunan Nur Vali'nin adı ön plana çıkıyor.

- 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu

Afganistan - Pakistan sınırı, Veziristan ve Aşiretler Bölgesi'nde etkili olan TTP, 2007 yılında 13 örgütün birleşmesiyle kuruldu.

Örgüt kendisine amaç olarak Pakistan'da şeriat hükümlerini uygulamak ve ABD'nin Afganistan operasyonuna karşı çıkmayı belirledi.

TTP, 2008'de Pakistan tarafından yasaklı örgüt olarak belirlendi, 2014'te başlayan Zarb-e Azb askeri operasyonuyla da Pakistan sınırları dışına çıkarıldı.

Afganistan Savunma Bakanlığınca geçen cuma günü yapılan açıklamada Molla Fazlullah'ın ülkenin kuzeyindeki Kunar'da Çarşamba günü düzenlenen hava operasyonunda öldürüldüğü belirtilmişti.

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