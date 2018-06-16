Pakistan Talibanı liderinin öldürülmesi

Pakistan Talibanı (Tahrik-i Taliban Pakistan-TTP) lideri Molla Fazlullah, ABD'nin İHA saldırılarında öldürülen 3. örgüt lideri oldu.

TTP'nin Svat Vadisi lideri olarak görev yapan Molla Fazlullah, 2013 yılında Hekimullah Mesud'un, Kuzey Veziristan'da düzenlenen yine bir İHA saldırısında öldürülmesiyle yerine geçmişti.

Mesud ise başka bir İHA saldırısında öldürülen Beytullah Mesud'un 2009'da yerine geçmişti.

Pakistan ordusunun örgüte karşı yürüttüğü operasyonlar sonucunda Afganistan'daki Kunar eyaletine kaçan ve örgüt faaliyetlerini buradan yöneten Molla Fazlullah'ı Pakistan birçok defa Afganistan'dan istedi. Afgan hükümeti ise bu talebi, bölgede kontrolü sağlayamadığı gerekçesiyle yerine getiremedi.

Molla Fazlullah dönemi, TTP'nin büyük kayıplar yaşadığı bir dönem oldu. Bu dönemde örgüt önce Pakistan'daki tüm mevzilerini kaybederek Afganistan'a kaçtı, ardından da örgüt içinde bölünmeler yaşandı.

TTP içinde söz sahibi olan Mesud aşireti, aynı aşiretten olmayan Molla Fazlullah'ın liderliğe seçilmesine tepki olarak örgütten ayrıldı. Örgütten ayrılan bir grup komutan ise gasp, adam kaçırma ve kamu binalarına yönelik saldırılarla Taliban'ın gerçek amaçlarından saptığını savunarak Cemaat-ül Ahrar örgütünün kurulduğunu duyurdu. Bu bölünmelerle örgütün silahlı gücünün yarı yarıya azaldığı belirtiliyor.