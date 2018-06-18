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Pakistan Talibanı liderinin öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 22:35 | Son Güncelleme

Molla Fazlullah'a düzenlenen operasyonda Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay'a düzenlenen saldırının planlayıcısı Ebu Bekir kod adlı militanın da öldürüldüğü ortaya çıktı

Pakistan Talibanı lideri Molla Fazlullah'ın öldürüldüğü operasyonda Nobel Barış Ödülü sahibi Malala Yusufzay'a düzenlenen saldırıyı planlayan ve yöneten Ebu Bekir kod adlı militanın da öldürüldüğü açıklandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir Pakistan ordu yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta düzenlenen saldırıda örgüt komutanlarından Ebu Bekir kod adlı militanın da öldürüldüğünü söyledi.

ABD ordusu, Afganistan'ın Kunar eyaletinde İHA'larla düzenlenen operasyonda örgüt lideri Molla Fazlullah'ı öldürmüştü.

Pakistan'da kız çocuklarının okula gitmesi için verdiği mücadele nedeniyle Pakistan Talibanı'nın hedefi haline gelen Yusufzay'a, 9 Ekim 2012'de Swat Vadisi'nde silahlı saldırı düzenlenmiş ve Yusufzay başından ve boynundan yaralanmıştı.

Ravalpindi kentindeki askeri hastanede tedavi altında alınan Yusufzay, daha sonra İngiltere'ye götürülmüştü.

Yusufzay verdiği mücadeleden dolayı Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

2014'te 17 yaşında Nobel Barış Ödülü'nü kazanan en genç kişi olarak tarihe geçen Malala Yusufzay, kazandığı 8 milyon kronluk (2,5 milyon lira) ödülü Pakistan'daki okullara bağışlayacağını açıklamıştı.

Özellikle kız çocuklarının eğitimi konusunda sembol bir isim haline gelen Malala, kendi adına açılan vakıf vasıtasıyla kalkınmakta olan ülkelerin birçoğunda kızların okula gidebilmesi için çalışmalar yapıyor.

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Pakistan Malala Yusafzay Molla Fazlullah Pakistan Talibanı

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