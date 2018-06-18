Pakistan Talibanı liderinin öldürülmesi

Pakistan Talibanı'nın (Tahrik-i Taliban Pakistan- TTP) Svat Vadisi kolu, örgüt liderliğine Ömer Rahman'ı getirdi.
Pakistan istihbaratından alınan bilgilere göre, TTP'nin Svat Vadisi kolu, İHA'larla düzenlenen operasyonda öldürülen Molla Fazlullah'ın yerine Ömer Rahman'ı getirdi. Örgütün en güçlü ikinci kolu olan ve Molla Fazlullah'ın eski lideri olduğu Svat Vadisi kolunun kararı Afganistan'ın Kunar eyaletinde düzenlenen toplantıda alındı.
Ancak Svat Vadisi kolunun aldığı karar örgütün genel kararı anlamı taşımıyor. Örgüt lideri, tüm kolların katıldığı şurada seçilecek.
Örgütte Veziristan, Bajaur ve Dara adında 3 kol daha bulunuyor. TTP'yi kuran Veziristan kolu, örgütün en etkili ve militanların çoğunluğunu bulunduran grup olma özelliğini taşıyor.
Svat Vadisi kolu ise en güçlü ikinci kol olarak biliniyor.
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