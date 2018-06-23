Pakistan Talibanı yeni liderini açıkladı

Pakistan Talibanı (Tahrik-i Taliban Pakistan-TTP), Molla Fazlullah'ın öldürülmesinin ardından yeni liderinin Nur Vali olduğunu açıkladı.
TTP, Molla Fazlullah'ın, ABD'nin İHA operasyonunda öldürülmesinden iki hafta sonra Nur Vali'nin liderliğe getirildiğini duyurdu.
Örgüt içindeki en büyük aşiret olan Mesud'un başında bulunan Nur Vali'nin adı, Molla Fazlullah'ın ölümünün ardından ön plana çıkmıştı.
TTP'nin Molla Fazlullah'tan önceki liderleri Hekimullah Mesud ve Beytullah Mesud da ABD'nin İHA operasyonlarında öldürülmüştü.
Gelir İdaresi Başkanı Adnan Ertürk hayatını kaybetti
Alibeyköy Barajı'nda dehşet!
New York Times’tan Muharrem İnce yorumu: Pratik zekalı, akıllı ve komik
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu
Antalya'da gece yarısı tır dehşeti! Ortalık savaş alanına döndü
ABD'den Rusya'ya çok sert uyarı!
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Gözaltına aldığı kadının arabasını arayınca hayatının şokunu yaşadı!
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!