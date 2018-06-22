Pakistan ulemaları Erdoğan için dua etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünya Müslümanlarının duasına ihtiyacı olduğunu söyleyen Osmani duasında, "Erdoğan, yanında duran ezilen insanlar için umut ışığıdır. Yeniden seçilmesi ezilenlerin dünya çapında zaferi anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Karaçi'deki Camiatur Raşid İslam Enstitüsünde dua eden Mevlana Rafi Osmani, Erdoğan'ın dünyadaki sığınmacı sorununa yaklaşımına değinerek, "Erdoğan'ın Suriyeli ve Arakanlı mültecilerle ilgili yaptıklarının dünyada eşi benzeri yok. Sadece Müslüman değil, tüm dünya insan hakları örgütleri Erdoğan'ı bu nedenle takdir ediyor." dedi.

Ülkenin en büyük İslami İlimler Enstitüsü olan Vafak Al Medaris Al Arabiya kurumunun başındaki ulemalardan Mevlana Abdul Rezzak İskender, Mevlana Enver ul Hakk, Mevlana Rafi Osmani ve Mevlana Hanif Jalenderi, kurumun Multan ve Karaçi'deki merkezlerinde kılınan cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimi kazanması için dua ettirdi. Duaya, namaza gelen vatandaşlar da katıldı.

Pakistan'da faaliyet gösteren Vafak Al Medaris Al Arabiya kurumu ulemaları, kuruma bağlı camilerde cuma namazı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçimini kazanması için dua etti.

Camiatur Raşid İslam Enstitüsünde dua eden Mevlana Hanif Jalenderi de duasında Türkiye'nin İslam aleminin sorumluluklarını üstlendiğini söyleyerek, "Tüm İslam aleminin gözü Türkiye'nin cumhurbaşkanlığı şeçimi üzerindedir. Bütün şer kuvvetleri Erdoğan'a karşı bir olmakla beraber Türkiye'nin parlak bir geleceğinin olmaması için her türlü oyunları çevirmektedir. Ümmetin ümit ışığı olan Erdoğan'ın kazanması İslam tarihinde yeni bir dönüm noktası olacaktır." diye konuştu.

Pakistan genelinde kuruma bağlı camilerde de cuma namazına katılan cemaat, namazın ardından Erdoğan'ın seçimi kazanması için dua etti.

Vafak Al Medaris Al Arabiya kurumundan yapılan yazılı açıklamada da tüm İslam alemi Cumhurbaşkanı Erdoğan için dua etmeye davet edilirken, "Erdoğan'ın kazanması İslam'ın kazanmasıdır ve Müslümanlar için geleceğe yönelik açılan bir kapıdır." denildi.

İslam'a karşı olan tüm kuvvetlerin Erdoğan'a karşı da birleştiği kaydedilen açıklamada, "Muhacirlerin yardımcısı ve ümmetin duygularının tercümanı olduğu için bütün ümmetin duaları Recep Tayyip Erdoğan'la birliktedir." ifadeleri kullanıldı.

