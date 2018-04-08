Pakistan ve Afganistan barış için eylem planında uzlaştı

Pakistan ve Afganistan, 7 maddeden oluşan Afganistan-Pakistan Barış ve Dayanışma Eylem Planı (APAPPS) üzerinde uzlaşıya vardı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'nin cuma günü gerçekleşen Afganistan ziyaretinin ardından iki ülkenin 7 maddelik eylem planı üzerinde fikir birliğine vardığı duyuruldu.

Alınan ortak karara göre, Pakistan, Afganistan'da barışın sağlanması için ülkeye gerekli desteği verecek ve iki ülke için de tehdit oluşturan unsurlara karşı birlikte hareket edecek.

Ülkeler tehdit oluşturan konularda birbirlerini suçlamak yerine APAPPS'ın öngördüğü işbirliği mekanizmalarını kullanarak ortak tehditlere karşılık verecek.

Taraflar, koordinasyon ve danışmanlık için çalışma grubu kuracak ve "irtibat memurları" görevlendirecek.

İki ülke ayrıca birbirlerinin kara ve hava sınırlarını ihlal etmeme noktasında da fikir birliğine vardı.

Geçen cuma, iki ülkenin ulusal güvenlik sekreterleri ve dışişleri bakanlarının eylem planında sona gelindiği açıklanmıştı.