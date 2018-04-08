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Pakistan ve Afganistan barış için eylem planında uzlaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 18:17 | Son Güncelleme

Afganistan ile Pakistan, barışın sağlanması için 7 maddeden oluşan eylem planı üzerinde uzlaştı

Pakistan ve Afganistan, 7 maddeden oluşan Afganistan-Pakistan Barış ve Dayanışma Eylem Planı (APAPPS) üzerinde uzlaşıya vardı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'nin cuma günü gerçekleşen Afganistan ziyaretinin ardından iki ülkenin 7 maddelik eylem planı üzerinde fikir birliğine vardığı duyuruldu.

Alınan ortak karara göre, Pakistan, Afganistan'da barışın sağlanması için ülkeye gerekli desteği verecek ve iki ülke için de tehdit oluşturan unsurlara karşı birlikte hareket edecek.

Ülkeler tehdit oluşturan konularda birbirlerini suçlamak yerine APAPPS'ın öngördüğü işbirliği mekanizmalarını kullanarak ortak tehditlere karşılık verecek.

Taraflar, koordinasyon ve danışmanlık için çalışma grubu kuracak ve "irtibat memurları" görevlendirecek.

İki ülke ayrıca birbirlerinin kara ve hava sınırlarını ihlal etmeme noktasında da fikir birliğine vardı.

Geçen cuma, iki ülkenin ulusal güvenlik sekreterleri ve dışişleri bakanlarının eylem planında sona gelindiği açıklanmıştı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Afganistan Talibanı ile barış görüşmeleri yapmak istediklerini belirtmiş, Pakistan'ı ise geçmişte yaşananları unutup yeni bir başlangıç ile bölgeye barış getirmeye davet etmişti.

Pakistan, Afganistan ile Taliban arasındaki görüşmelerin Temmuz 2015'te yapılan ilk ayağına aracılık etmişti. O günden bu yana bazısı sonuca ulaşan birçok görüşme yapıldı. Duran barış görüşmelerine, Pakistan, Afganistan, ABD ve Çin'in katılacağı dörtlü görüşmelerle devam edilecek.

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Afganistan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan Taliban ile barış görüşmelerine başlayacak Afganistan ve Pakistan

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