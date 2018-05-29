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Pakistan ve Hindistan'dan ateşkesi uygulama sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 22:53 | Son Güncelleme

İki ülkenin askeri yetkilileri 2003'te imzalanan ateşkes anlaşmasını uygulama konusunda anlaştı

KARAÇİ (AA) - Pakistan ve Hindistan'ın askeri operasyon yetkilileri, 2003 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasını uygulama konusunda anlaştı.

Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin askeri operasyon direktörlerinin Keşmir kontrol hattındaki durumu değerlendirdiği belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin askeri yetkililerinin şu anki durumu iyileştirme ve barışın sağlanması için önlemler alma konusunda anlaşmaya vardıkları kaydedildi.

İki ülke yetkililerinin 2003'te imzalanan ateşkes anlaşmasının uygulanması konusunda hemfikir olduklarına işaret edilen açıklamada, iki tarafın da ateşkesi ihlal etmeyeceği yönünde karara vardıkları bildirildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Hindistan'ın sınırda 100'den fazla ateşkes ihlali yaptığını ve bu saldırılarda çoğunluğu sivil olmak üzere, 20 Pakistanlı'nın yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Pakistan ile Hindistan, sınır hattındaki çatışmaların önüne geçmek için 2003'te ateşkes imzalamıştı. Ancak bu ateşkes birçok defa iki ülke tarafından ihlal edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ateşkes Hindistan Pakistan

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