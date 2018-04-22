HABER

Pakistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 18:02 | Son Güncelleme

Pakistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Pakistanlı ve Türk çocuklar bir araya geldi.

İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul ile eşi Zlatmira Yurdakul'un ev sahipliği yaptığı etkinliğe, Pakistan'da yaşayan Türklerin yanı sıra çok sayıda Pakistanlı çocuk ve aileleri katıldı.

Yurdakul, etkinlik sırasında koltuğunu temsili olarak Pakistanlı ve Türk çocuklara devretti.

Etkinlik çerçevesinde çocuklar ve aileleri için oyunlar, kukla gösterisi ve yarışmalar düzenlendi. Yurdakul ve eşi, yarışmalara ve oyunlara katılan çocuklara hediyeler verdi.

24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!24 Haziran seçimi için 3 parti ittifak kurdu!
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!Devlet Bahçeli'den Meral Akşener yorumu!
Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladıCumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İslamabad İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul

En Çok Okunan Haberler

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Hadise meğer kilo vermemiş!

Hadise meğer kilo vermemiş!

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Engelli çocukların 23 Nisan’ı kutlandı

Engelli çocukların 23 Nisan’ı kutlandı

Mülteci çocukların 23 Nisan sevinci

Mülteci çocukların 23 Nisan sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.