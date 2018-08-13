Pakistan'da bağımsızlık günü kutlamaları

Pakistan'da bağımsızlık kutlamaları öncesinde vatandaşlar sokaklarda eğlenceler düzenledi.
Pakistan, İngiltere'den 14 Ağustos 1947'de kazandığı bağımsızlığının 71. yılı kutlamaları öncesinde Pakistanlılar sokaklarda eğlendi.
Başkent İslamabad'daki parlamento binası önünde ve çeşitli yerlerinde toplanan vatandaşlar şarkılar söyledi dans etti. Binaları ve araçları süsleyen Pakistanlılar, havaifişek eşliğinde kutlama yaptı. Bazı Pakistanlılar da kutlamalara güne özel hazırlanmış maskeler ve bayraklarla katıldı.
Başkentin "Mavi Bölge" olarak anılan ticari bölgesinde bayraklarla süslenen araçlarla tur atan vatandaşların yanı sıra aynı bölgede toplanan Patan kökenli vatandaşlar ise yerel müzikler eşliğinde dans gösterileri düzenledi.
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