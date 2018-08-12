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Pakistan'da başına ödül konan terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 15:08 | Son Güncelleme

Pakistan'da başına ödül konan terörist öldürüldü

Pakistan'da başına 2 milyon Pakistan Rupisi (16 bin dolar) ödül konan Leşkar-i Jangvi Al Alami (LeJ Al Alami) terör örgütü liderlerinden Kumandan Halil güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda öldürüldü.

Ülkenin kuzeyindeki Diamer bölgesinde yapılan operasyonda öldürülen Halil'in yanındaki iki militan yaralı olarak ele geçirildi.

Operasyonla ilgili AA muhabirine açıklama yapan polis yetkilisi Ayjaz Ahmed, Halil ve yanındakilerin polisle çatışmaya girdiğini söyledi.

LeJ Al Alami örgütünün DAEŞ ile bağlantılı olduğunu söyleyen Ahmed, Halil'in ayrıca bölgede geçen hafta 13 kız okuluna saldırılması olayının da planlayıcısı olduğunu kaydetti.

Bölgede geçen hafta kız okullarına yönelik saldırıların ardından başlatılan terörle mücadele operasyonunda şu ana kadar Halil ile birlikte bir şüpheli ölü, 31 şüpheli yaralı ele geçirildi.

Diamer ve bağlı bulunduğu Gilgit Baltistan eyaletinde terörle mücadele operasyonu devam ediyor.

Lej Al Alami örgütü daha çok ülkenin batısındaki Balucistan eyaletinde düzenledikleri saldırılarla biliniyor. Örgüt, eyaletin başkenti Kuetta'daki polis akademisi saldırısı ile 2016'da Huzdar bölgesinde 120 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırılarıyla adını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Gilgit Baltistan Lashkar-e Jhangvi Al Alami LeJ Al Alami Pakistan

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