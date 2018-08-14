Pakistan'da bombalı saldırı: 14 yaralı

İSLAMBAD (AA) - Pakistan'da motosiklet kullanan iki kişinin bir dükkana attığı el bombasının patlaması sonucunda 14 kişi yaralandı.
Saldırı, ülkenin doğusundaki Belucistan eyaletinin Noşki bölgesinde meydana geldi.
Polis kaynaklarından paylaşılan bilgiye göre, motosikletli iki kişi ellerindeki el bombasını bir dükkana attı.
Patlamada 14 kişi yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Bölgeyi kordon altına alan polis, saldırganların yakalanması için operasyon başlattı. Noşki bölgesine giriş ve çıkışlarda da güvenlik düzeyi artırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar
Doktorlar şok oldu! 28 yıl boyunca böyle yaşamış
Maas: Türkiye sorunları çözmek için Brunson'ı serbest bırakmalı
Kadıköy'de baltalı dehşet! 'Eşime bakıyorsunuz' dedi, sonrası korkunç
Van'da ortaya çıktı! Kimin ayak izi olduğuna inanamadılar
Google'da 'Rüyada dolar görmek' araması zirvede!
Hazar Gölü'nden Batık Şehir çıktı!
İYİ Parti lideri Meral Akşener'den TBMM'ye toplantı çağrısı
Milletvekili Hayati Arkaz resmen MHP'ye geçti! Devlet Bahçeli imzaladı
Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı
Bir anne bunu nasıl yapar!