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Pakistan'da "Çin tuzu" yasaklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 17:11 | Son Güncelleme

Pakistan'da "Çin tuzu" yasaklandı

Pakistan'da "Çin tuzu olarak" bilinen Monosodyum Glutamat'ın sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle yasaklandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlerde, Yüksek Mahkemenin sağlığa zararlı olduğu gerekçesiyle Çin tuzunun kullanımını, ithalatını ve ihracatını yasakladığı belirtildi.

Mahkeme, Çin tuzu yasağının kabinede de ele alınarak, kararın ülkedeki 4 eyalet ve 3 özerk bölgeye de bildirilmesini istedi.

Çin tuzu olarak bilinen Monosodyum Glutamat, gıdalarda aroma artırıcı olarak kullanılıyor. Gıdaların orijinal tadını artırarak aromalı hale getiren bu madde, Uzakdoğu mutfağında yoğun olarak kullanılıyor.

Uzmanlar, Çin tuzunun merkezi sinir sistemini tahrip ettiği ve bağımlılık yaptığı uyarısında bulunuyor.

Avrupa Birliği ülkelerinde üç aylığa kadar olan bebeklerin gıdalarında kullanımı yasaklanan Çin tuzunun, aralarında ABD’nin de bulunduğu yaklaşık 50 ülkede kullanımı sınırlandırılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin tuzu Monosodyum Glutumate Pakistan

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