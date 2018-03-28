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Pakistan'da deponun çatısı çöktü: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 19:57 | Son Güncelleme

Pakistan'da deponun çatısı çöktü: 7 ölü

İSLAMABAD (AA) - Pakistan'ın bir deponun çatısının çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, ülkenin güneyinde Sukkur kentinde bir deponun çatısının çökmesi sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Çatının altında kalan işçilerden 28'inin kurtarıldığını belirten yetkililer, arama-kurtarma ekibinin çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

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