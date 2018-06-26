Pakistan'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

Pakistan'da FT-7PG modeli eğitim uçağının düşmesi sonucu iki pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığından (PAF) yapılan açıklamaya göre, ülkenin Peşaver kenti yakınlarındaki hava üssüne iniş esnasında bir eğitim uçağının düştüğü belirtildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarında uçaktaki iki pilotun cesetlerine ulaşıldığı kaydedildi.

