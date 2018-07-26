Pakistan'da federal ve eyalet meclis seçimleri

KARAÇİ/İSLAMABAD (AA) - Pakistan Adalet Hareketi (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI) lideri İmran Han, dün yapılan federal ve eyalet meclis seçimlerinden zaferle çıktıklarını açıkladı.

Han, televizyondan halka seslendiği konuşmasında, "Bu tarihi bir seçim. Allah bana, Pakistan için hayal ettiğimi gerçekleştirme fırsatı verdi. Önümüzde zor bir görev var. Seçimleri kazanmak kadar programınızı uygulamak da zor." dedi.

"Tarihte refah devletinin ilk örneği olan Medine devleti anlayışını" izlemek istediğini ifade eden Han, Pakistan'da herkesin dahil olduğu insani bir sistemi hayata geçirmeyi arzu ettiğini söyledi.

İmran Han, yolsuzluk, yoksulluk, cahillik ve işsizliğin en önemli zorluklar olduğunu belirterek hükümetinin, bunların üstesinden gelmek için en iyisini yapacağı sözü verdi.

Göreve geldiğinde başbakanlık konutunda yaşamayacağını, konutu halkın kullanımına açmayı partisiyle tartışacağını dile getiren Han, dış politikada izleyecekleri yol hakkında da bilgi verdi.

Han, PTI hükümetinin, Çin, Suudi Arabistan, İran gibi geleneksel müttefiklerinin yanı sıra Afganistan ve Hindistan gibi komşularıyla da bağların güçlendirilmesi için çalışacağını kaydetti.