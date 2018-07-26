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Pakistan'da federal ve eyalet meclis seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 22:28 | Son Güncelleme

Pakistan Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre federal parlamentoda en yüksek sandalyeye sahip olan PTI, eyalet meclislerinde de önde gidiyor

Pakistan Seçim Komisyonunun açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, 272 koltuklu parlamentoda belli olan 155 sandalyenin 79'unu alan Pakistan Adalet Hareketi (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI) eyalet meclislerinde de yarışı önde götürüyor.

Açıklanan rakamlara göre, PTI ülkedeki 4 eyaletten ikisinde en yüksek sandalye sayısına sahip parti konumunda bulunuyor.

En büyük eyalet olan Pencap'ta 297 sandalye seçimle belirleniyor. Pakistan Müslüman Ligi - Navaz'ın (PML-N) kalesi olan eyalette şu ana kadar 150 sandalye sahibini buldu. PTI bu sandalyelerin 69'unu alırken PML-N'den meclise 60 milletvekili girmeyi başardı.

PTI, bir önceki dönemde yönettiği Hayber Pahtunhva'da da yarışı önde götürüyor. 99 üyesi seçimle belirlenen eyalet meclisinin 78 sandalyesi için sonuç açıklandı. Buna göre PTI, bölgede 54 sandalye almaya hak kazanırken Birleşik Eylem Konseyi (Muttahida Meclis-i Amal - MMA) 8 sandalyeyi garantiledi.

Açıklanan resmi olmayan verilere göre, 130 sandalyeli Sindh eyalet meclisinin 52'sinde de sonuçlar belli oldu. PTI söz konusu eyalette yalnızca 8 sandalye kazanırken Pakistan Halk Partisi (PPP) 33 sandalye alarak ön plana çıktı.

Öte yandan PTI, Belucistan'da şu ana kadar hiç sandalye kazanamadı. Seçimle belirlenecek 51 sandalyeden 23'ünün sahibini bulduğu eyalette Belucistan Avami Partisi (BAP) 6, MMA ise 5 sandalye elde etti.

Federal parlamentoda da önde giden PTI, sonucu belli olan 155 sandalyeden 79'unu almaya hak kazanırken bu partiyi 37 sandalyeyle PML-N takip etti.

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