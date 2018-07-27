Pakistan'da federal ve eyalet meclis seçimleri

Pakistan Seçim Komisyonu, kesin olmayan sonuçlara göre Pakistan Ulusal Meclisi'nde yer alan 272 sandalyeden 260'ının sahibini bulduğunu, Pakistan Adalet Hareketi'nin (Pakistan Tahrik-i İnsaf - PTI) ise bunların 115'ini kazandığını açıkladı.

Seçim komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede seçimle belirlenen 272 ulusal meclis sandalyesinin 260'ında sonuç belli oldu.

Kesin olmayan sonuçlara göre İmran Han'ın partisi PTI sandalyelerin 115'ini, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) 62'sini, Pakistan Halk Partisi (PPP) ise 43'ünü elde etti.

Meclise 12 de bağımsız milletvekili girdi. İlk üç partinin ardından Birleşik Eylem Konseyi (Muttahida Meclis-i Amal - MMA) 12, Birleşik Halk Hareketi (Muttahida Qaumi Movement - MQM) 6, Pakistan Müslüman Ligi - Kaidi Azam Grubu (PML-Q) 5, Büyük Demokratik İttifak (GDA) 2 sandalye aldı.

Belucistan Ulusal Partisi (BNP), Avami Müslüman Ligi (AML) ve Avami Ulusal Partisi (ANP) ise birer milletvekili çıkardı.

- Pencap'ta PML-N öne geçti

Ülkenin en büyük eyaleti Pencap'ta dün zaferini ilan eden PTI, bugün PML-N'in gerisine düştü. 295 sandalyeden 289'unun belli olduğu eyalette PML-N 127, PTI ise 118 sandalye kazandı.