Pakistan'da federal ve eyalet meclis seçimleri

Pakistan'da seçimi kazanan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) dışındaki partiler ortak açıklama yaparak seçimin yenilenmesi için protestolar düzenleyeceklerini bildirdi.

Birleşik Eylem Konseyi'nin (MMA) çağrısıyla başkent İslamabad'da bir araya gelen partiler düzenledikleri "Tüm Partiler Konferansının" ardından ortak açıklama yaptı.

MMA lideri Mevlana Fazlurrahman ve Pakistan Müslüman Ligi (PML-N) lideri Şahbaz Şerif toplantı sonunda yaptıkları açıklamada seçim sonuçlarını kabul etmediklerini belirtti.

Fazlurrahman, birkaç gün içinde yeni bir seçim tarihi belirleyip seçim yenilenmesi için ülke genelinde protestolar düzenleyeceklerini ifade ederek, "Demokrasinin bir oluşum ya da kurum tarafından esir alınmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

"Halkın iradesi çalındı." diyen Fazlurrahman, talepleri yerine getirilinceye kadar konferansa katılan partilerin liderlerinin mecliste yemin etmeyeceğini ancak bu kararı Şerif'in partisine danışarak gözden geçireceklerini dile getirdi.

Fazlurrahman, Seçim Komisyonunu da eleştirerek "Parlamentodan bu seçimi yapması için 20 milyar Pakistan rupisi alan Seçim Komisyonunun yapabildiği seçim bu mu?" ifadesini kullandı.