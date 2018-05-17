Türkiye'den bir gün sonra ramazana başlayan Pakistan'da ilk iftar yapıldı.

Başkent İslamabad sokaklarında hayırseverler ve yardım dernekleri tarafından dar gelirli vatandaşlar için kurulan iftar sofralarında, geleneksel biryani ve pakora yemeği ile gül şerbeti ikram edildi.

İslamabad'ın F-7 bölgesinde de dar gelirlilere ve bölgede çalışıp iftar için eve gidemeyenlere sofra kuruldu.

İftarı organize eden Mazhar Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan boyunca bölgede çeşitli dernek ve hayırseverlerin iftar sofraları kuracağını söyledi.

Han, her gün yaklaşık 100 kişiye iftar verildiğini, bölgede yaşayan bazı vatandaşların ise tencerelerini yemek doldurup iftarı evlerinde yaptığını belirtti.

