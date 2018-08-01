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Pakistan'da İmran Han güvenlik gerekçesiyle evinden çıkartıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:47 | Son Güncelleme

Pakistan polisi, Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han'ı güvenlik nedenleriyle bakanlıklar bölgesindeki başka bir eve götürdü

Pakistan polisi, ülkede 25 Temmuz'da yapılan seçimlerin kazananı Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) lideri İmran Han'ı İslamabad dışındaki evinden çıkartarak güvenlik nedeniyle bakanlıklar bölgesindeki başka bir eve götürdü.

Güvenlik yetkililerinin basına yaptıkları açıklamalarda, 25 Temmuz seçimlerinin kazananı olarak başbakanlığın en büyük adayı Han'ın, ofis ve konut olarak kullandığı Banigala'daki evinin çevresinde güvenliğin sağlanmasının güç olması gerekçesiyle daha sıkı korunan bakanlıklar bölgesindeki bir eve alındığı bildirildi.

Banigala'da "Çok Çok Önemli Kişi (VVIP)" standartlarında güvenlik önlemi alınmasının ardından Polis Genel Müfettiş Yardımcısı Vakar Ahmet Çohan, İslamabad Emniyet Müdürü Judat Ayaz ve İslamabad Polis Müfettişi Jan Muhammed, Han'ı ziyaret etti.

Han'ı ve parti yetkililerini güvenlik önlemleri ve protokol kuralları konusunda bilgilendiren polis yetkilileri, Banigala'daki evin çevresinin açık olmasının güvenlik sorunu teşkil ettiğini ilettikleri belirtildi.

Yetkililerle görüşen Han, daha önce belirttiği gibi başbakanlık konutuna taşınmayacağını ancak bölgedeki en düşük kategorideki resmi konutlara taşınabileceğini ifade etti.

Han için, protokol ve güvenlik kurallarının uygulanabileceği ayrı bir ev hazırlandığı, güvenlik önlemlerini artıran ve evi gören tepelere özel harekat polislerini yerleştirilip, bölgeye giriş çıkışların kontrol altına alındığı kaydedildi.

Han, seçim öncesinde ve sonrasında başbakanlık konutuna taşınmayacağını, konutu halkın kullanımına açmak istediğini söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
İmran Han İslamabad Pakistan Pakistan seçimleri Pakistan Tahreek-e Insaf (PTI)

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