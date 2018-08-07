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Pakistan'da İmran Han ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 14:30 | Son Güncelleme

Pakistan Adalet Hareketi'nin lideri İmran Han, Hayber Pahtunhva eyaletine ait resmi helikopteri özel sebeplerle kullandığı gerekçesiyle ifade verdi

Pakistan'da 25 Temmuz seçimlerinin kazananı Pakistan Adalet Hareketi'nin (PTI) lideri İmran Han, Hayber Pahtunhva eyaletine ait resmi helikopterle seçim çalışması yaptığı iddiasıyla ifade verdi.

Ulusal Hesap Verme Bürosu'nun (NAB) çağrısı üzerine Han ve avukatları, 15 soruya yazılı cevap verdi.

Sorular ve Han'ın verdiği cevaplar hakkında bir açıklama yapılmadı.

Resmi helikopteri 74 saat kullandığı iddia edilen Han'ın eyalete 2,1 milyon Pakistan rupisi (Yaklaşık 90 bin lira) para ödediğini belirten NAB, özel helikopter kiralanması halinde bu fiyatın daha da artacağına dikkati çekti.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir PTI yetkilisinin AA muhabirine, Han'ın PTI'nın iktidarda olduğu Hayber Pahtunhva eyaletinin başbakanıyla birlikte selden etkilenen alanların havadan denetimine katılmak için helikoptere bindiğini söyledi.

Geçen Şubat ayında helikopterde çekilen fotoğrafın basına yansımasıyla harekete geçen NAB, Han ve Hayber Pahtunhva eyalet başbakanı Pervez Hattak hakkında soruşturma başlatmıştı.

NAB ise yaptığı açıklamada resmi helikopterin kiralanması için 11,1 milyon Pakistan rupisi (Yaklaşık 478 bin lira) ödenmesi gerekirken, sadece 2,1 milyon rupi ödendiğini ve helikopterin 74 saat boyunca kullanıldığını kaydetti.

Han ve Hattak'ın ifade vermesiyle ilgili açıklama yapan PTI, partinin yasal ve adil soruşturmaları desteklediğini ve gerekli ifadeleri vereceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan Hayber Pahtunhva eyaleti İmran Han Pakistan Tahreek-e Insaf (PTI)

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