Pakistan'da İmran Han'ın başbakanlığı tehlikeye girdi

Pakistan'da 25 Temmuz seçimlerinin resmi sonuçlarını açıklayan Seçim Komisyonu (ECP), birinci parti çıkan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri İmran Han'ın kazandığı 5 bölgenin 2'sinde sonucu bekletme kararı aldı.

ECP'den dün yapılan açıklama ile 262 seçim bölgesinden meclise girecek adaylar açıklandı. Ancak 2'sini Han'ın kazandığı 16 bölgede sonuçların çeşitli nedenlerle bekletilmesi kararlaştırıldı.

Han'ın aday gösterildiği 5 bölgeden ikisi olan İslamabad ve Lahor'da yer alan iki sandalye için karar açıklamayan ECP, Han'ın seçim günü kameraların önünde oy kullanmasını sebep olarak gösterdi.

Aday olduğu 5 bölgede de seçimi kazanarak önemli bir başarıya imza atan Han'ın kazandığı diğer 3 bölgede ise sonuçlar oy verme işlemindeki usulsüzlükle ilgili kararın alınmasının ardından değiştirilmek koşuluyla yayımlandı.

Han, seçim günü İslamabad'daki oy kullanma merkezine medya eşliğinde gelmiş ve gizli kullanılması gereken oyunu kameraların önünde kullanmıştı.

Seçime katıldığı 5 bölgeden de seçilen Han'ın hangi bölgeyi mecliste temsil edeceğini açıklamasının ardından diğer 4 bölgede yeniden seçim yapılacak. Bu nedenle PTI meclise eksik olan 4 sandalye ile girecek.