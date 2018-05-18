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Pakistan'da İsrail'in saldırıları protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 14:49 | Son Güncelleme

Cuma namazı çıkışında toplanan Pakistanlılar, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını ve ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etti

Pakistan'da ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Başkent İslamabad'ın Aabpara bölgesindeki Lal Mescidi'nde cuma namazını kıldıktan sonra yürüyen Pakistanlılar, İsrail ve ABD aleyhinde slogan attı.

Cemaat-i İslami Pakistan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Muhammed Aslam, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada Türkiye'nin çağrısıyla acil toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail ve ABD karşıtı somut adımlar atmasını beklediklerini belirtti.

Yürüyüşe katılan Muttahida Meclis-i Amal'ın Genel Sekreteri Kaşif Chuadri de ABD'nin Ortadoğu'da attığı adımların barışın tesisini engellediğini belirterek, "ABD'nin politikası nedeniyle savaşlar bitmiyor, insanlar ölmeye devam ediyor." dedi.

Bu arada Pakistan Devlet Radyosu, Filistin halkıyla dayanışma için özel yayın başlattı. Özel yayında Filistin halkının yaşadığı sıkıntılar ve İsrail'in saldırılarının anlatıldığı tartışma programları, müzik programları ve açıklamalara yer veriliyor.

Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, yaptığı yazılı açıklamada Filistin ile dayanışma içinde olduklarını vurgularak, "Pakistan halkı ve hükümeti olarak, Filistin'i her türlü platformda desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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"ABD’nin Kudüs'ü İsrail'in başkent olarak tanımasına tepkiler" İslamabad Pakistan

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