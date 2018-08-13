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Pakistan'da maden kazası: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 00:01 | Son Güncelleme

Pakistan'da maden kazası: 4 ölü

Pakistan'ın batısındaki Kuetta kenti yakınlarındaki kömür madeninde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 madenci öldü, 13 madenci göçük altında kaldı.

Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta yakınlarındaki Sandji bölgesinde bulunan kömür madeninde akşam saatlerinde patlama oldu.

Eyalet Afet Yönetim Otoritesinden yapılan açıklamaya göre, göçük altında kalan işçilerden 4'ünün cesedine ulaşıldı.

Oluşan göçük nedeniyle madende sıkışan 13 işçiye ise ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Pakistan Maden İşçileri Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ihbar edilmeyen çok sayıda kazanın yaşandığı bölgede zeminin güçsüz olması, zehirli gazların ortaya çıkması ve kömür tozunun yanması gibi nedenlerle çok fazla maden kazası meydana geliyor.

Açıklamada, bölgede her yıl 100 ila 200 işçinin hayatını kaybettiği, madenlerin iş güvenliği açısından yetersiz olduğu belirtildi.

Aynı bölgede son olarak mayıs ayında meydana gelen kazada 23 işçi yaşamını yitirmişti.

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Belucistan Eyaleti Kömür Madeni Patlama Pakistan Pakistan'ın Kuetta şehri

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