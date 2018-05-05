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Pakistan'da madende patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 20:33 | Son Güncelleme

Kömür madeninde meydana gelen patlamada 16 madenci öldü

Pakistan'ın Kuetta kentinde bir kömür madeninde meydana gelen metan gazı patlamasında 16 madenci hayatını kaybetti.

Hükümet yetkilisi Cavit Enver, Belucistan eyaletinin başkenti Kuetta'nın Marghat köyündeki madende metan gazı patlaması olduğunu açıkladı.

Patlamada 16 madencinin öldüğünü belirten Enver, 9 madencinin yaralı olarak kurtarıldığını söyledi.

Bölgedeki madenlerde gerekli güvenlik önlemleri alınmadığı için daha önce de kazalar olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Pakistan maden kazası Pakistan'ın Kuetta şehri

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