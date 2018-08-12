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Pakistan'da meclise giren partilerin kesin sandalye sayıları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 11:20 | Son Güncelleme

Seçimde birinci parti olan İmran Han liderliğindeki PTI'nın sandalye sayısı, kadınlar ile dini azınlıklar kontenjanlarının eklenmesi ve bağımsız adayların partiye katılımıyla 116'dan 158'e yükseldi

Pakistan Seçim Komisyonu (ECP), kadın ve dini azınlıklar kontenjanının eklenmesiyle 25 Temmuz seçimleri sonrasında meclise giren partilerin kesin sandalye sayılarını açıkladı.

ECP, seçimle belirlenen 272 sandalyenin ardından 70 kişilik kadın ve dini azınlıklara ayrılan rezerv sandalyelerin dağılımını duyurdu.

Seçimlerde birinci parti olarak çıkan İmran Han'ın liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) sandalye sayısı 9 bağımsız milletvekilinin katılmasıyla 116'dan 125'e, kadın ve dini azınlık kontenjanlarının eklenmesiyle de 158'e yükseldi.

PTI'nın ardından ikinci parti olan Pakistan Müslüman Ligi - Navaz (PML-N) sandalye sayısını 64'ten 82'yi çıkarırken üçüncü Pakistan Halk Partisinin (PTI) sandalye sayısı 42'ten 53'e çıktı.

Dini eğilimli 5 partinin ittifakı olan Birleşik Eylem Hareketi (MMA) ise 3 sandalye kazanarak 15'e, Birleşik Halk Hareketi ise 1 sandalye kazanarak 7 sandalyeye ulaştı.

Seçimde birer milletvekili çıkaran Avami Ulusal Partisi (ANP), Avami Müslüman Ligi (AML) ve Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), rezerv sandalye kazanamadı. Sandalye sayısını Büyük Demokratik İttifak (GDA) 2'den 3'e, Belucistan Ulusal Partisi (BNP) 3'ten 4'e yükseltirken, 4'er milletvekilleri bulunan Belucistan Avami Partisi (BAP) ile Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu (PML-Q) da 1'er sandalye daha aldı.

Mecliste 5 de bağımsız milletvekili bulunurken 2 sandalye ise seçim sürecinde milletvekili adayları öldüğü için boş.

Pakistan Ulusal Meclisinde (NA) 342 sandalyenin 272’si seçimle belirleniyor. Kalan 70 milletvekili, kadınlar ve azınlıklara ayrılan rezerv sandalyelerden oluşuyor. Tek başına iktidar için 172 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

Sonucu seçimle belirlenmeyen rezerv sandalyelerin 60'ı kadınlara, 10 ise dini azınlıklara ayrılmış durumda. Bu rezerv sandalyeler, ECP tarafından meclise giren partilere kazandıkları sandalye sayılarına oranlanarak dağıtılıyor.

Ülkede liderler birden fazla yerden aday olabiliyor. Bazı adaylar hem NA hem de eyalet parlementoları için aday oldu. Seçildikleri birden fazla bölgenin birini seçecek olan liderler ile hem NA hem eyalet seçimlerini kazanan adayların milletvekili olmak istedikleri meclisi seçmesiyle parlamentoda bazı sandalyenin boşalması bekleniyor.

Bu sandalyelere ait bölgeler ile seçim sürecinde milletvekili adayı ölen 2 bölgede ertelenen seçimler yenilenecek. Böylece parlamentonun son hali ortaya çıkacak.

- Yemin töreni yarın

Pakistan'da seçilen NA milletvekilleri yarın mecliste yemin edecek. Yemin töreninin ardından 16 Ağustos'ta meclis başkanı ve başkan yardımcısı seçimi yapılacak.

Meclis 17 Ağustos'ta ise başbakanını seçecek. Meclis üyelerinin gösterilen adaylar arasından seçeceği kişi, 18 Ağustos'ta yemin ederek Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'den hükümeti kurma yetkisini alacak ve göreve başlayacak.

Şu ana kadar PTI, liderleri İmran Han'ın başbakanlık adaylığını resmi olarak açıklamıştı. Ortak aday göstereceğini duyuran muhalefet partilerinden ise henüz bir isim telaffuz edilmiyor. Muhalefet bloğunda yer alan PML-N ise genel başkanları Şahbaz Şerif'i başbakan adayı göstereceklerini açıkladı.

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Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Han Pakistan Halk Partisi (PPP) Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Pakistan seçimleri Pakistan Tahreek-e Insaf (PTI) Pakistan Ulusal Meclisi

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