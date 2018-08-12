Pakistan'da meclise giren partilerin kesin sandalye sayıları açıklandı

Seçimde birer milletvekili çıkaran Avami Ulusal Partisi (ANP), Avami Müslüman Ligi (AML) ve Cumhuriyetçi Vatan Partisi (JWP), rezerv sandalye kazanamadı. Sandalye sayısını Büyük Demokratik İttifak (GDA) 2'den 3'e, Belucistan Ulusal Partisi (BNP) 3'ten 4'e yükseltirken, 4'er milletvekilleri bulunan Belucistan Avami Partisi (BAP) ile Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu (PML-Q) da 1'er sandalye daha aldı.

Dini eğilimli 5 partinin ittifakı olan Birleşik Eylem Hareketi (MMA) ise 3 sandalye kazanarak 15'e, Birleşik Halk Hareketi ise 1 sandalye kazanarak 7 sandalyeye ulaştı.

Seçimlerde birinci parti olarak çıkan İmran Han'ın liderliğindeki Pakistan Adalet Hareketinin (PTI) sandalye sayısı 9 bağımsız milletvekilinin katılmasıyla 116'dan 125'e, kadın ve dini azınlık kontenjanlarının eklenmesiyle de 158'e yükseldi.

Mecliste 5 de bağımsız milletvekili bulunurken 2 sandalye ise seçim sürecinde milletvekili adayları öldüğü için boş.

Pakistan Ulusal Meclisinde (NA) 342 sandalyenin 272’si seçimle belirleniyor. Kalan 70 milletvekili, kadınlar ve azınlıklara ayrılan rezerv sandalyelerden oluşuyor. Tek başına iktidar için 172 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

Sonucu seçimle belirlenmeyen rezerv sandalyelerin 60'ı kadınlara, 10 ise dini azınlıklara ayrılmış durumda. Bu rezerv sandalyeler, ECP tarafından meclise giren partilere kazandıkları sandalye sayılarına oranlanarak dağıtılıyor.

Ülkede liderler birden fazla yerden aday olabiliyor. Bazı adaylar hem NA hem de eyalet parlementoları için aday oldu. Seçildikleri birden fazla bölgenin birini seçecek olan liderler ile hem NA hem eyalet seçimlerini kazanan adayların milletvekili olmak istedikleri meclisi seçmesiyle parlamentoda bazı sandalyenin boşalması bekleniyor.

Bu sandalyelere ait bölgeler ile seçim sürecinde milletvekili adayı ölen 2 bölgede ertelenen seçimler yenilenecek. Böylece parlamentonun son hali ortaya çıkacak.