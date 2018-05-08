Pakistan'da Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı

Pakistan Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumu, başkent İslamabad'da Uluslararası Mesleki Eğitim Konferansı düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumu, mesleki ve teknik eğitim alanında farklı ülkelerdeki tecrübelerin paylaşılması, iş birliği imkanlarının tartışılması ve sektörde yaşanan sorunlara özgün çözüm önerilerin getirilmesi amacıyla başkent İslamabad'da konferans düzenlendi.

Pakistan Federal Eğitim Bakanlığının onur konuğu olarak konferansa katılan TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın 100'den fazla ülkede mesleki eğitim alanında projeler gerçekleştirdiğini, genç bir nüfusa sahip olan Pakistan'ın bu alandaki potansiyelinin farkında olduklarını vurguladı.

Çetin, TİKA'nın başkent İslamabad'da ülkenin 4 farklı eyaletinden gelen öğrencilerin teorik ve uygulama eğitimini bir arada alabileceği model bir Mesleki Eğitim Lisesi oluşturulmasının planlandığını belirtti.