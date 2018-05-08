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Pakistan'da Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 11:52 | Son Güncelleme

Pakistan'da Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı

Pakistan Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumu, başkent İslamabad'da Uluslararası Mesleki Eğitim Konferansı düzenledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA) yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumu, mesleki ve teknik eğitim alanında farklı ülkelerdeki tecrübelerin paylaşılması, iş birliği imkanlarının tartışılması ve sektörde yaşanan sorunlara özgün çözüm önerilerin getirilmesi amacıyla başkent İslamabad'da konferans düzenlendi.

Pakistan Federal Eğitim Bakanlığının onur konuğu olarak konferansa katılan TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, burada yaptığı konuşmada, TİKA'nın 100'den fazla ülkede mesleki eğitim alanında projeler gerçekleştirdiğini, genç bir nüfusa sahip olan Pakistan'ın bu alandaki potansiyelinin farkında olduklarını vurguladı.

Çetin, TİKA'nın başkent İslamabad'da ülkenin 4 farklı eyaletinden gelen öğrencilerin teorik ve uygulama eğitimini bir arada alabileceği model bir Mesleki Eğitim Lisesi oluşturulmasının planlandığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay ise "Yoksullukla Mücadelede Mesleki Eğitimin Rolü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Gülay, Suriye'den Türkiye'ye sığınan sığınmacı ailelerin genç bireylerinin meslek sahibi olması ve topluma kazandırılması için MEB'e ait meslek liselerinde uzun süreli sertifika programlarının düzenlendiğini ifade etti.

Pakistan Federal Eğitim ve Profesyonel Öğretim Bakanı Muhammed Baligh-Ur-Rahman da mesleki eğitimin Pakistan için önemine değinerek, bu alanda öğrenim gören gençlere iş olanağı yaratılması için özel sektöre büyük iş düştüğünü belirtti.

Pakistan Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Kurum Başkanı Zülfikar Ahmed Şima ise 2017'nin mayıs ayında TİKA'nın daveti üzerine Türkiye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Gelişmekte Olan Ülkelerin Kalkınmasında Mesleki ve Teknik Eğitim temalı konferans, 20 ülkeden üst düzey bürokratları, akademisyenleri, sektör temsilcilerini ve mesleki eğitim uzmanlarını bir araya getirdi.

Avrupa Birliği, Alman Kalkınma Ajansı (GIZ), İslamabad Norveç Büyükelçiliği ve Ulusal Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumu (NAVTCC) iş birliğinde gerçekleştirilen ve 3 gün süren konferans, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin'in de katıldığı sertifika töreniyle son buldu.

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