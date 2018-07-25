HABER

Pakistan'da milletvekili adayına bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 08:37 | Son Güncelleme

Saldırıda milletvekili adayı Faysal Nedim yaralandı

Pakistan'da Milli Müslüman Liginin (MML) milletvekili adayı Faysal Nedim, seçim ofisine düzenlenen el bombalı saldırıda yaralandı.

Polis yetkilisi Adil Çandio, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ülkenin güneyindeki Latifabad'da oy kullanma işleminin başlamasına saatler kala Nedim'in ofisine el bombası attığını açıkladı.

Nedim ve şoförü, ofise girdikleri sırada düzenlenen saldırıda yaralandı.

İkili, çevredeki hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.

PARTNERTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdıTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdı
Bedelli askerlikten sonra profesyonel askerlik!Bedelli askerlikten sonra profesyonel askerlik!
Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durumBedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pakistan seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Yunanistan'daki yangın felaketi için kan donduran yorumlar! Sosyal medya ayağa kalktı

Adnan Oktar grubuna 19 yıl önce operasyon yapan Adil Serdar Saçan tweet attı: Tehditler alıyorum

Adnan Oktar grubuna 19 yıl önce operasyon yapan Adil Serdar Saçan tweet attı: Tehditler alıyorum

Günlük burç yorumları: 25 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 25 Temmuz Çarşamba İrem Su'dan burç yorumları

Adana'da Atatürk heykeline saldırıya ilişkin valilikten açıklama

Adana'da Atatürk heykeline saldırıya ilişkin valilikten açıklama

Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Nusaybin'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tuğgeneral Ali Demir bu iftiradan dolayı 3 yıl hapis yattı şimdi Bakü'ye Askeri Ataşe oldu

Tuğgeneral Ali Demir bu iftiradan dolayı 3 yıl hapis yattı şimdi Bakü'ye Askeri Ataşe oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.