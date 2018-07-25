Pakistan'da milletvekili adayına bombalı saldırı

Pakistan'da Milli Müslüman Liginin (MML) milletvekili adayı Faysal Nedim, seçim ofisine düzenlenen el bombalı saldırıda yaralandı.
Polis yetkilisi Adil Çandio, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ülkenin güneyindeki Latifabad'da oy kullanma işleminin başlamasına saatler kala Nedim'in ofisine el bombası attığını açıkladı.
Nedim ve şoförü, ofise girdikleri sırada düzenlenen saldırıda yaralandı.
İkili, çevredeki hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
Polis, olay yerinden kaçan saldırganların yakalanması için operasyon başlattı.
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