Pakistan'da Milli Gün kutlamaları

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, ülkesinin uluslararası barışın sağlanması için iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 23 Mart Milli Günü dolayısıyla resmi tören düzenlendi.

Kur'an tilavetiyle başlayan törene Cumhurbaşkanı Hüseyin'in yanı sıra Başbakan Şahid Hakan Abbasi, Savunma Bakanı Khurram Dastgir, Genelkurmay Başkanı Kamar Cavit Bajva, kuvvet komutanları, çok sayıda yabancı davetli ve vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Hüseyin, törende yaptığı konuşmada, Pakistan'ın uluslararası barışın sağlanması için iş birliğine hazır olduğuna dikkati çekerek, "İslamabad, barış ve iş birliği için bölge ülkelerine çağrıda bulunmaktadır ancak bu jestimizin zayıflık olarak algılanması tehlikeli bir hata olur." ifadelerini kullandı.

Hüseyin, Pakistan'ın kuruluşunda emeği geçenler ve şehitlerin ülkede barış ve huzurun sağlanmasındaki önemine vurgu yaptı.

- Onur konuğu Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena

Hindistan'daki Müslümanların 23 Mart 1940'ta bağımsız devlet kurma taleplerinin kabul edilmesinin yıl dönümünde törenin onur konuğu Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena oldu.