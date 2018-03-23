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Pakistan'da Milli Gün kutlamaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Hüseyin: - "İslamabad, barış ve iş birliği için bölge ülkelerine çağrıda bulunmaktadır ancak bu jestimizin zayıflık olarak algılanması tehlikeli bir hata olur" - İslamadab'da düzenlenen törene Türkiye, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden birlikler de katıldı

Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, ülkesinin uluslararası barışın sağlanması için iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 23 Mart Milli Günü dolayısıyla resmi tören düzenlendi.

Kur'an tilavetiyle başlayan törene Cumhurbaşkanı Hüseyin'in yanı sıra Başbakan Şahid Hakan Abbasi, Savunma Bakanı Khurram Dastgir, Genelkurmay Başkanı Kamar Cavit Bajva, kuvvet komutanları, çok sayıda yabancı davetli ve vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Hüseyin, törende yaptığı konuşmada, Pakistan'ın uluslararası barışın sağlanması için iş birliğine hazır olduğuna dikkati çekerek, "İslamabad, barış ve iş birliği için bölge ülkelerine çağrıda bulunmaktadır ancak bu jestimizin zayıflık olarak algılanması tehlikeli bir hata olur." ifadelerini kullandı.

Hüseyin, Pakistan'ın kuruluşunda emeği geçenler ve şehitlerin ülkede barış ve huzurun sağlanmasındaki önemine vurgu yaptı.

- Onur konuğu Sri Lanka Devlet Başkanı Sirisena

Hindistan'daki Müslümanların 23 Mart 1940'ta bağımsız devlet kurma taleplerinin kabul edilmesinin yıl dönümünde törenin onur konuğu Sri Lanka Devlet Başkanı Maithripala Sirisena oldu.

Törende Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Mücahit Enver Han da bir gösteri uçuşu yaptı.

Kadın askerler, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı, özel kuvvetler, paraşüt ekibi ve füze sistemlerinin yer aldığı törene Türkiye, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen birlikler de katıldı.

Törende Sind, Pencap, Belucistan, Hayber Pahtunhva, Gilgit Baltistan ve Azad Keşmir eyaletlerinden heyetler de hazır bulundu.

İslamabad'ın Şekarparyan bölgesindeki alanda yapılan geçit töreni için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

- Ankara'da da tören düzenlendi

Pakistan Milli Günü dolayısıyla Ankara'daki Pakistan Büyükelçiliğinde de tören düzenlendi.

Büyükelçi Muhammed Sirus Seccad Gazi'nin ev sahipliğinde yapılan törene, Türk üniversitelerinde okuyan Pakistanlı öğrenciler ile davetliler katıldı.

Pakistan Milli Günü nedeniyle İstanbul Boğazı üzerindeki köprüler, bu akşam Pakistan bayrağı renkleriyle aydınlatılacak.

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