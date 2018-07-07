Pakistan'da mitinge bombalı saldırı

Pakistan'da Muttahida Meclis-i Amal Partisi (Birleşik Eylem Konseyi - MMA) milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın mitingi sırasında meydana gelen patlamada Han dahil 7 kişi yaralandı.
Polis yetkilisi Hurram Raşid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Bannu şehrinde milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın mitingi sırasında motosiklete yerleştirilmiş bombanın patlatıldığını söyledi.
Raşid, hedefin milletvekili adayının aracı olduğunu belirterek, "Kendisiyle birlikte yaralanan 7 kişi Bannu Hastanesine götürüldü. Şans eseri Han'ın sağlık durumu iyi." dedi.
MMA Genel Başkanı Mevlana Fazlurrahman ve Cemaat-i İslami lideri Siraj-ul Hak, saldırıyı kınayan açıklamalar yayımladı. Fazlurrahman açıklamasında, adayların güvenliği için seçim kurullarının gerekli önlemleri alması çağrısı yaptı.
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