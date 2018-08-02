Pakistan'da muhalefet ortak başbakan adayı gösterecek

Pakistan'da bir parti 172 sandalyelik salt çoğunluğu elde edemediği takdirde cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini verdiği kişi ile parlamentonun belirlediği başka bir milletvekili arasında seçim yapılıyor. Cumhurbaşkanı teamüller gereği bu görevi birinci partinin liderine veriyor.

Toplantıya katılan PPP, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N), Birleşik Eylem Hareketi (MMA), Avami Ulusal Partisi (ANP) ve Halkın Vatan Partisi (QWP) daha önce açıkladıkları gibi mecliste güçlü bir muhalefet bloğu oluşturarak parlamento içinde ve dışında seçimde yaşanan usulsüzlükleri protesto edeceklerini yineledi.

Toplantının ardından açıklama yapan Pakistan Halk Partisi (PPP) Üyesi ve Pakistan parlamentosunun üst kanadı Senatoda Muhalefet Grubu Başkanı Şeri Rehman, seçimin ardından muhalefette yer alan partilerin, ortak başbakan, meclis başkanı ve meclis başkan yardımcısı adayı göstereceklerini duyurdu.

- Partilerin meclisteki durumu

Pakistan'da 342 sandalyeli meclisin 272 üyesi halk tarafından belirlenirken kalan 70 üye ise kadın ve dini azınlıklara ayrılmış durumda. Bu üyeler Pakistan Seçim Komisyonu tarafından yüzde 5'i geçen partilerin kadın ve dini azınlıklardan seçtiği adaylar arasından belirleniyor.

Seçim sonucunda salt çoğunluğa ulaşmak için gereken 172 sandalyeye ise hiçbir parti ulaşamadı.

Sandıktan birinci parti olarak çıkan PTI 115, PML-N 64, PPP 43, MMA 12, Birleşik Halk Hareketi (MQM) 6, Pakistan Müslüman Ligi-Kaidi Azam Grubu (PML-Q) 4, Belucistan Avami Partisi (BAP) 4, Belucistan Ulusal Partisi (BNP) 3, Büyük Demokratik İttifak (GDA) 2 milletvekili kazandı.

Avami Müslüman Ligi (AML), Avami Ulusal Partisi, Cumhuriyetçi Ulusal Parti (JWP) ve Pakistan İnsani Hareketi (TINSTP) birer milletvekili çıkarırken 13 de bağımsız milletvekili meclise girdi. İki bölgede ise seçimler, milletvekili adaylarının ölümü nedeniyle ertelenmişti.

PTI, şu ana kadar PML-Q, MQM, AML ve BAP'tan destek alırken kadın ve dini azınlıklara ayrılan sandalyelerin eklenmesiyle 160 milletvekili desteğine ulaşıyor. PTI'nın hükümet kurabilmesi için 12 milletvekilinin desteğine daha ihtiyacı bulunuyor.