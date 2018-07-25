Pakistan'da oy verme işlemi başladı

Pakistan'da 105 milyonu aşkın seçmen, ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanmaya başladı.

Ülke genelinde oy kullanacak vatandaşlar yerel saatle 08.00 itibariyle sandıklara gitmeye başladı.

Vatandaşlar, dar bölge sisteminin uygulandığı ülkede kendi bölgelerinde yarışan adaylar arasından seçim yapacak.

85 bini aşkın sandıkta oy kullanacak vatandaşlar ülkede 5 yıl görev yapacak NA ve eyalet meclisi üyelerini seçmek için oy kullanacak.

Hükümeti kuracak başbakan da NA üyeleri arasından seçilecek.

Eyalet meclislerinde 577 ve NA'da 272 olmak üzere toplamda 849 sandalye için 12 binin üzerinde aday yarışıyor.

Adaylar seçime katılma hakkı olan 100'ün üzerinde parti ve ittifakın aday olurken, bazı bağımsız isimler de yarışıyor.

Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erecek.

- İktidar olma yarışı

Seçimde üç parti ve bir ittifak öne çıkıyor.

Anketlere göre, seçim hapisteki eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile İmran Han'ın partisi Pakistan Tahrik-i İnsafı (Pakistan Adalet Hareketi - PTI) arasında geçiyor.