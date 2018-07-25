HABER

Pakistan'da oy verme işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 07:40 | Son Güncelleme

Pakistan halkı, 5 yıl boyunca yasama görevini yürütecek federal ve eyalet meclislerinin seçimi için sandık başında - Seçmenler 12 bini aşkın aday arasından federal meclis ve eyalet meclisleri için 849 kişi seçecek

Pakistan'da 105 milyonu aşkın seçmen, ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi (NA) ve eyalet meclislerinin seçimi için oy kullanmaya başladı.

Ülke genelinde oy kullanacak vatandaşlar yerel saatle 08.00 itibariyle sandıklara gitmeye başladı.

Vatandaşlar, dar bölge sisteminin uygulandığı ülkede kendi bölgelerinde yarışan adaylar arasından seçim yapacak.

85 bini aşkın sandıkta oy kullanacak vatandaşlar ülkede 5 yıl görev yapacak NA ve eyalet meclisi üyelerini seçmek için oy kullanacak.

Hükümeti kuracak başbakan da NA üyeleri arasından seçilecek.

Eyalet meclislerinde 577 ve NA'da 272 olmak üzere toplamda 849 sandalye için 12 binin üzerinde aday yarışıyor.

Adaylar seçime katılma hakkı olan 100'ün üzerinde parti ve ittifakın aday olurken, bazı bağımsız isimler de yarışıyor.

Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erecek.

- İktidar olma yarışı

Seçimde üç parti ve bir ittifak öne çıkıyor.

Anketlere göre, seçim hapisteki eski Başbakan Navaz Şerif'in partisi Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ile İmran Han'ın partisi Pakistan Tahrik-i İnsafı (Pakistan Adalet Hareketi - PTI) arasında geçiyor.

Suikasta uğrayan eski Başbakan Benazir Butto'nun oğlu Bilaval Butto Zerdari'nin Pakistan Halk Partisi (PPP) ile dini grupların ittifakı olan Muttahida Meclis-i Amal ittifakı'nın (Birleşik Eylem Konseyi-MMA) ise sandıktan koalisyon çıkması halinde kilit partiler rolünü üstlenmesi bekleniyor.

- Kampanya sürecine kan bulaştı

Pakistan'da kampanya sürecine terör saldırıları damga vurdu. Temmuz ayında adaylara, mitinglere ve parti ofislerine 11 terör saldırısı düzenlendi.

Sandıkların kurulmasına saatler kala Milli Müslüman Ligi (MML) adayı Faysal Nedim'in seçim ofisine el bombalı saldırı oldu. Saldırıda Nedim ve yaralandı.

13 Temmuz'da yaşanan ve 150 kişinin hayatını kaybettiği Mastung saldırısı, bunların en kanlısı oldu.

Pakistan Ulema Camiası'nın (JUI) önde gelenlerinden Ekrem Han Durrani ise 10 gün içinde uğradığı biri bombalı biri silahlı iki saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Bir milletvekili adayı ise ailesinin desteğini alamadığı gerekçesiyle intihar etti.

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler! Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!
İhanetin görüntüsü ortaya çıktı!İhanetin görüntüsü ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eski Başbakan Navaz Şerif Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Han Pakistan seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Kobra yılanı tarafından sokulan Aref sağlık durumunu böyle açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu ve hibe ettiği tutarı açıkladı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde iğrenç olay! Baba, enişte ve kuzenden cinsel istismar!

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

Son dakika! Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi yayımlandı

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Meral Akşener'in istifa kararının ardında Eski İYİ Partili Osman Ertürk Özel mi var?

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kayıp Evrim'in babasından korkunç ifade! 'Babamın mezarına gömdüm'

Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikten sonra profesyonel askerlik!

Bedelli askerlikten sonra profesyonel askerlik!

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'da 25 Temmuz 'da havalar nasıl olacak)

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahmini (İstanbul'da 25 Temmuz 'da havalar nasıl olacak)

Erdoğan üstünü çizdi denilen Naci Ağbal'a kritik görev!

Erdoğan üstünü çizdi denilen Naci Ağbal'a kritik görev!

Adalar motorunda kaptan dehşeti! 'Yolcuyu güverteden birinci kata attı'

Adalar motorunda kaptan dehşeti! 'Yolcuyu güverteden birinci kata attı'

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

Adnan Oktar'ın polis sorgusunda çarpıcı sözler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.