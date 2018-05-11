Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 1 ölü, 13 yaralı

Pakistan'ın kuzeyindeki Hayber Pehtunhva eyaletinin Bannu bölgesinde, polis minibüsüne düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre bir polis memuru hayatını kaybetti.
Polis yetkilisi Sadık Baloç gazetecilere yaptığı açıklamada, Bannu'da park halindeki bir motosiklete bağlı el yapımı patlayıcının polis minibüsünün geçişi sırasında patlatıldığını belirtti.
Baloç, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 polis memuru hayatını kaybettiğini, üçü polis 13 kişinin yaralandığını ifade etti.
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