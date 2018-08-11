Pakistan'da polise saldırı: 3 ölü

Pakistan'ın kuzeyinde polis kontrol noktasına açılan ateşte ilk belirlemelere göre 3 polis yaşamını yitirdi, iki polis de yaralandı.

Ülkenin Gilgit Baltistan eyaletinin Kargah Nala bölgesinde yaşanan saldırıda sayısının 5 ya da 6 olduğu belirlenen teröristler tarafından güvenlik noktasına ateş açıldı.

Gilgit Baltistan polis yetkilisi Tanvirul Hasan'ın yaptığı açıklamaya göre, saldırı güvenlik noktasında 12 polisin bulunduğu sırada yaşandı. Hasan, saldırıda isimleri Navaz, Fazal ve Vekil olan 3 polisin öldüğünü, iki polisin de yaralandığını kaydetti.

Hasan, ayrıca saldırganlardan birinin de öldürüldüğünü, diğerlerinin ise silahlarını bırakarak kaçtığını söyledi.

