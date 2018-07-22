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Pakistan'da saldırıya uğrayan milletvekili adayı öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2018 14:21 | Son Güncelleme

Seçim çalışması yapan İkramullah Gandapur, düzenlenen intihar saldırısında yaşamını yitirdi

Pakistan'da seçim çalışması yaparken bombalı saldırıya uğrayan Hayber Pahtunhva eyalet meclisi üyesi adayı ve eyalet eski Tarım Bakanı İkramullah Gandapur hayatını kaybetti.

Hayber Pahtunhva eyaletinin Dera İsmail Han bölgesinde meydana gelen saldırıda yaralanan Gandapur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis yetkilisi Manzur Afridi, saldırıda en az 8-10 kilogram patlayıcı kullanıldığını, Gandapur ve korumasının kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini aktardı.

Afridi, Gandapur'un şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiğini anımsatarak, saldırıda 6 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Gandapur'un kardeşi Israrullah Gandapur da 2013'teki intihar saldırısında hayatını kaybetmişti.

- Durrani'ye ikinci saldırı

Gün içinde meydana gelen ikinci saldırıda ise hedefte bu ay konvoyuna bombalı saldırı düzenlenen İslam Ulema Camiası Partisinin (JUI-F) önde gelen isimlerinden Ekrem Han Durrani vardı.

Polis kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Bannu kentinin Basia bölgesindeki mitinge giden Durrani'nin aracına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Hızla olay yerinden uzaklaştırılan aracın içindeki Durrani, olaydan yara almadan kurtuldu.

Durrani, 13 Temmuz'da konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan da yara almadan kurtulmuş, 4 kişi ise hayatını kaybetmişti.

Bombalı saldırının ardından gazetecilere açıklama yapan Durrani, miting sona erdikten sonra bindiği aracının çevresi partililerce çevriliyken patlamanın yaşandığını belirterek, güvenlik güçlerinin daha önce kendisini tehditler konusunda uyardığını dile getirmişti.

Durrani ve Gandapur'a yapılan saldırıları henüz üstlenen olmadı.
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- Mitinglere saldırılar artıyor

Pakistan'da ay başından bu yana mitinglere ve parti ofislerine düzenlenen saldırı sayısı 9'a yükseldi.

Temmuz ayında Belucistan Avami Partisi (BAP) ve PTI'nın birer seçim bürosu saldırıya uğradı. Saldırılarda toplam 12 kişi yaralandı.

Milletvekillerini hedef alan ilk saldırı ise 10 Temmuz'da yaşandı. Peşaver'de düzenlenen intihar saldırısında Avami Halk Partisi (ANP) milletvekili adayı Harun Bilur'un da aralarında bulunduğu 20 kişi hayatını kaybetti.

Birkaç gün arayla yaşanan ikinci saldırıda ise aralarında Muttahida Meclis-i Amal Partisi (Birleşik Eylem Konseyi-MMA) milletvekili adayı Malik Şirin Han'ın da olduğu 7 kişi yaralandı.

En kanlı eylem ise 13 Temmuz'da Mastung'da yaşandı. Mitinge düzenlenen intihar saldırısında BAP milletvekili adayı Siraj Raisani ile beraber 150 kişi hayatını kaybetti.

Diğer saldırılar ise ANP'den aday Davut Han Açakzay'ın kaldığı otele, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz'ın (PML-N) adayı Şeyh Aftab Ahmed ve Ali Musa'nın konvoyuna düzenlendi. Adaylar bu saldırılardan yara almadan kurtuldu.

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Ekrem Han Durrani Hayber Pahtunhva eyaleti Pakistan Pakistan seçimleri Pakistan Tahreek-e Insaf (PTI)

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