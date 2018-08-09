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Pakistan'da seçimleri incelemek için araştırma komisyonu kurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 23:42 | Son Güncelleme

Pakistan'da seçimleri incelemek için araştırma komisyonu kurulacak

Pakistan'da 25 Temmuz seçimlerinin ardından meclise giren tüm partiler, seçimde yaşanan usülsüzlük iddialarının araştırılması için komisyon kurulması konusunda anlaştı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, seçimlerden birinci parti olarak çıkan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) sözcüsü Favad Çaudri, muhalefet partilerinden gelen bu talebe parti olarak kendilerinin de destek verdiğini söyledi.

PTI'nın lideri İmran Han da seçim sonrası yaptığı konuşmada usulsüzlük iddialarını araştıracaklarını söylemişti.

Öte yandan Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin, parlamentoyu yemin töreni, meclis başkanı ve yardımcısı seçimi için 13 Ağustos'ta toplantıya çağırdı.

Yemin töreninin ardından yapılacak meclis başkanı ve yardımcısı seçiminden sonra belirlenecek günde başbakan seçilecek.

PTI, başbakanlık için Han'ı aday göstereceğini açıklarken, ikinci parti olan Pakistan Müslüman Ligi-Navaz da (PML-N) liderleri Şahbaz Şerif'i aday göstereceklerini bildirdi.

Muhalefet partileri, Han'a karşı tek aday gösterme konusunda anlaşmaya varmıştı.

- Seçimin şeffaf olmadığı iddiası

Ülke genelinde 25 Temmuz'da yapılan seçim sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla PTI dışındaki partilerden itirazlar gelmişti.

İtiraz ve protestolar için ortak strateji belirlemeyi planlayan muhalefet partileri, "Tüm Partiler Konferansı"nı toplayarak, meclis içinde ve dışında seçim sonuçları ve usülsüzlük iddialarını protesto edeceklerini açıklamıştı.

Dün de ülke genelinde Pakistan Seçim Komisyonu merkezi ve ofisleri önünde eylemlere başlanmıştı.

Muhalifler, PTI dışındaki parti görevlilerinin oy sayım işlemlerine alınmadığını ya da oyların sayıldığı yerlerden asker tarafından çıkarıldığını iddia etmişti.

Seçimden bir gün sonra basın açıklaması yapan PTI lideri Han ise tüm partilere seslenerek, hükümeti kurduğunda bu iddiaların hepsini araştıracakları sözünü vermişti.

Partiler, seçimin şeffaf ve tarafsız bir biçimde yapılmadığını, ordunun PTI'nın kazanması için çalıştığını iddia ediyor.

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Pakistan Pakistan Adalet Hareketi lideri İmran Han Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) Pakistan seçimleri Pakistan Tahreek-e Insaf (PTI)

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