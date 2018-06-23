Pakistan'da terörle mücadele operasyonu

Pakistan-Afganistan sınırında düzenlenen operasyonda 6 terörist öldürüldü, 2 asker hayatını kaybetti.

Terörle mücadelede Pakistan istihbaratı ve ordunun ortaklaşa yürüttüğü Raddul Fassad Operasyonu çerçevesinde, Güney Veziristan'ın Ladha bölgesinde çatışma çıktı.

Çatışmada 6 terörist öldürüldü, 2 asker hayatını kaybetti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre çatışma, geçici olarak köylerini terk eden vatandaşların geri dönüşü sırasında köylüler arasında bölgeye girmeye çalışan teröristlerle askerler arasında yaşandı.

Öldürülen teröristler arasında Pakistan Talibanı'nın önde gelenlerinden Nanakar kod adlı teröristin de bulunduğu belirtildi.

Afganistan'ın Paktika bölgesinde de teröristlere ait silah ve mühimmat askerlerin eline geçti.

Pakistan ordusunun 2014'te başlattığı Zarbe Azb Operasyonu'nda Pakistan Talibanı, Afganistan sınırındaki Aşiretler Bölgesi'ni (FATA) terk etmiş ve Afganistan'a kaçmıştı.

FATA'da büyük oranda kontrol sağlansa da Pakistan Talibanı, bölgedeki güvenlik güçlerine zaman zaman saldırılar düzenliyor.

